Як змінився курс євро у липні

Офіційний курс євро, станом на 1 липня, складає – 48,99 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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За даними "Мінфіну", середній банківський курс євро зараз такий:

купівля – 48,80 гривні за євро;

продаж – 49,50 гривні за євро.

Зріс євро і в обмінниках:

купівля – 49,34 гривні за євро;

продаж – 49,53 гривні за євро.

Скільки євро можна купити за мінімалку

якщо купувати євро у банку, то за 8 000 гривень можна отримати орієнтовно – 162 євро;

в обміннику аналогічно за 8 000 гривень можна купити приблизно – 162 євро.

Який зараз курс долара в Україні

Як показують дані НБУ, станом на 1 липня, офіційний курс долара США в Україні – 41,78 гривні. Змінилась ситуація також в банках та обмінниках. Дані "Мінфіну" показують, що середній банківський курс долара зараз такий:

купівля – 41,50 гривень за долар США;

продаж – 42,05 гривні за долар США.

В обмінниках ситуація така:

купівля – 41,60 гривні за долар США;

продаж – 41,68 гривні за долар США.

Скільки доларів можна купити за мінімалку

за 8 000 гривень у банку можна отримати орієнтовно – 190 доларів;

в обміннику за мінімалку можна виручити приблизно – 192 доларів.

Зверніть увагу! Курс може відрізнятися залежно від місця обміну.