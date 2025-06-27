Який зараз курс євро в Україні
17 червня офіційний курс євро в Україні складає – 48,64 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як повідомляє "Мінфін", середній банківський курс євро в кінці червня змінився так:
- купівля – 48,50 гривні за євро;
- продаж – 49,10 гривні за євро.
В обмінниках євро також вагомо зріс. Зараз там середній курс такий:
- купівля – 48,95 гривні за євро;
- продаж – 49,15 гривні за євро.
Яку суму гривень потрібно мати, аби купити 500 євро сьогодні
- якщо купувати 500 євро у банку, потрібно витратити орієнтовно – 24 550 гривень;
- при покупці 500 євро в обміннику, потрібно уже – 24 575 гривень.
Скільки можна отримати за 500 євро сьогодні
- якщо обмінювати 500 євро у банку, можна отримати приблизно – 24 250 гривень;
- при обміні 500 євро в обміннику, можна виручити орієнтовно – 24 475 гривень.