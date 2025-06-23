Як змінився курс євро
Офіційний курс євро, станом на 23 червня, складає – 48,20 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Дані "Мінфіну", показують, що середній банківський курс змінився таким чином:
- купівля – 47,95 гривні за євро;
- продаж – 48,60 гривні за євро.
Змінилась ситуація і в обмінниках:
- купівля – 48,45 гривні за євро;
- продаж – 48,64 гривні за євро.
Яка сума потрібна, аби придбати 500 євро сьогодні
- аби придбати 500 євро у банку, потрібно приблизно – 24 300 гривень;
- для придбання 500 євро в обміннику необхідно уже орієнтовно – 24 320 гривень.
Скільки можна отримати за 500 євро сьогодні
- якщо обмінювати 500 євро у банку, можна отримати орієнтовно – 23 975 гривень;
- при обміні 500 євро в обміннику, є можливість виручити приблизно – 24 225 гривень.