Як змінився курс євро

Офіційний курс євро, станом на 23 червня, складає – 48,20 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Дані "Мінфіну", показують, що середній банківський курс змінився таким чином:

купівля – 47,95 гривні за євро;

продаж – 48,60 гривні за євро.

Змінилась ситуація і в обмінниках:

купівля – 48,45 гривні за євро;

продаж – 48,64 гривні за євро.

Яка сума потрібна, аби придбати 500 євро сьогодні

аби придбати 500 євро у банку, потрібно приблизно – 24 300 гривень;

для придбання 500 євро в обміннику необхідно уже орієнтовно – 24 320 гривень.

Скільки можна отримати за 500 євро сьогодні