Как изменился курс евро

Официальный курс евро, по состоянию на 23 июня, составляет – 48,20 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Данные "Минфина", показывают, что средний банковский курс изменился следующим образом:

  • покупка – 47,95 гривны за евро;
  • продажа – 48,60 гривны за евро.

Изменилась ситуация и в обменниках:

  • покупка – 48,45 гривны за евро;
  • продажа – 48,64 гривны за евро.

Какая сумма нужна, чтобы приобрести 500 евро сегодня

  • чтобы приобрести 500 евро в банке, нужно примерно – 24 300 гривен;
  • для приобретения 500 евро в обменнике необходимо уже ориентировочно – 24 320 гривен.

Сколько можно получить за 500 евро сегодня

  • если обменивать 500 евро в банке, можно получить ориентировочно – 23 975 гривен;
  • при обмене 500 евро в обменнике, есть возможность выручить примерно – 24 225 гривен.