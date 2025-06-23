Как изменился курс евро

Официальный курс евро, по состоянию на 23 июня, составляет – 48,20 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Данные "Минфина", показывают, что средний банковский курс изменился следующим образом:

покупка – 47,95 гривны за евро;

продажа – 48,60 гривны за евро.

Изменилась ситуация и в обменниках:

покупка – 48,45 гривны за евро;

продажа – 48,64 гривны за евро.

Какая сумма нужна, чтобы приобрести 500 евро сегодня

чтобы приобрести 500 евро в банке, нужно примерно – 24 300 гривен;

для приобретения 500 евро в обменнике необходимо уже ориентировочно – 24 320 гривен.

Сколько можно получить за 500 евро сегодня