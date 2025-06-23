Какое заявление сделал Орбан

Такое предложение Орбан высказал на фоне ситуации в Иране, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Ирландия навсегда закрыла последнюю ТЭС: как Европа отказывается от угля

Обратите внимание! По состоянию на сейчас, цены растут из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В том числе речь идет об авиаударах, которые осуществили США по иранской территории.

Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии Это серьезная угроза. Поэтому мы должны в Брюсселе отменить правила и запреты на российскую энергию. У нас и без того достато чно проблем из-за негативного влияния ирано-израильской войны на цены.

Орбан говорит, что из-за нынешней ситуации стоимость энергоносителей для Европы значительно возрастет. Стоит заметить и то, почему венгерский премьер хочет решать эту проблему через российские ресурсы. Дело в том, что Венгрия и Россия имеют довольно тесные связи в энергетическом секторе.

Напомним! Европа планирует отказаться от импорта российского газа до конца 2027 года. Соответствующий план уже представила Еврокомиссия. В этом документе также установлены меры, которые должны не дать таким странам, как Словакия и Венгрия, противодействовать указанной инициативе.