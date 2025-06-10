В частности, он постоянно пугает венгерских избирателей, что якобы членство Украины в ЕС опасно. Это 24 Каналу отметил председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.

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"В мире не принято так делать. Это действующий президент. Он в своей стране использует его изображение (Зеленского – 24 Канал) и пугает им своих избирателей, что если Украина станет членом Европейского Союза, то она высосет все ресурсы, Польша, экономика погибнут, и ЕС будет отравлен", – сказал он.

Обратите внимание! В Венгрии появились политические билборды и плакаты с лозунгом: "Они примут Украину в ЕС, но мы заплатим цену! Голосуй "нет!"". Говорится о голосовании в так называемом опросе, которое ввело правительство Виктора Орбана относительно членства Украины в ЕС. На плакатах изображена президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской народной партии Манфред Вебер. Украинский лидер возмутился действиями Орбана и заявил, что не позволял использовать свое лицо для выборов.

"Ставит под угрозу эффективность существования ЕС"

Олег Рыбачук отметил, что может шантажировать Европейский Союз. В частности, это опасно еще и потому, что другие лидеры увидят, что такое поведение не вызывает реакции, поэтому такие действия по подыгрыванию России могут распространяться и на другие страны.

Он является открытым агентом влияния Путина. Венгрия, будучи членом Европейского Союза, является подрывным элементом. Она саботирует решение Еврокомиссии по внешней политике, по Украине, накладывает вето. Это повторяется бесконечно. Это ставит под угрозу эффективность существования самого ЕС,

– подчеркнул он.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал о шпионской деятельности Венгрии. Шпионов Венгерской военной службы национальной безопасности (KNBSZ) интересовали "уязвимые места" в украинско-венгерском приграничном регионе и информация о развертывании зенитно-ракетной системы С-300. Также Венгрия собирала информацию о расположении украинских систем противовоздушной обороны и об отношении жителей Закарпатья к вероятному присутствию венгерских "миротворцев". Президент добавил, что это не первый случай вмешательства Венгрии во внутренние дела Украины.