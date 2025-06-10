Зокрема, він постійно лякає угорських виборців, що нібито членство України в ЄС небезпечне. Це 24 Каналу зауважив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук.

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"У світі не прийнято так робити. Це чинний президент. Він у своїй країні використовує його зображення (Зеленського – 24 Канал) і лякає ним своїх виборців, що якщо Україна стане членом Європейського Союзу, то вона висмокче всі ресурси, Польща, економіка загинуть, і ЄС буде отруєний", – сказав він.

Зверніть увагу! В Угорщині з'явилися політичні білборди та плакати з гаслом: "Вони приймуть Україну в ЄС, але ми заплатимо ціну! Голосуй "ні!"". Мовиться про голосування у так званому опитуванні, яке запровадив уряд Віктора Орбана щодо членства України в ЄС. На плакатах зображена президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Президент України Володимир Зеленський та президент Європейської народної партії Манфред Вебер. Український лідер обурився діями Орбана та заявив, що не дозволяв використовувати своє обличчя для виборів.

"Ставить під загрозу ефективність існування ЄС"

Олег Рибачук зазначив, що може шантажувати Європейський Союз. Зокрема, це небезпечно ще й через те, що інші лідери побачать, що така поведінка не викликає реакції, тому такі дії щодо підігравання Росії можуть поширюватись і на інші країни.

Він є відкритим агентом впливу Путіна. Угорщина, будучи членом Європейського Союзу, є підривним елементом. Вона саботує рішення Єврокомісії щодо зовнішньої політики, щодо України, накладає вето. Це повторюється безкінечно. Це ставить під загрозу ефективність існування самого ЄС,

– підкреслив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів про шпигунську діяльність Угорщини. Шпигунів Угорської військової служби національної безпеки (KNBSZ) цікавили "вразливі місця" в українсько-угорському прикордонному регіоні та інформація про розгортання зенітно-ракетної системи С-300. Також Угорщина збирала інформацію про розташування українських систем протиповітряної оборони та про ставлення мешканців Закарпаття до ймовірної присутності угорських "миротворців". Президент додав, що це не перший випадок втручання Угорщини у внутрішні справи України.