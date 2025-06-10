Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України в інтерв'ю виданню Válasz.

До теми Україна працює з Угорщиною над розблокуванням вступу до Європейського Союзу, – МЗС

Що розповів Зеленський про шпигунський скандал з Угорщиною

Володимир Зеленський заявив, що Будапешт намагався втрутитися у внутрішні справи України "десятками різних способів".

Ми зупинили незаконну роздачу паспортів на Закарпатті ще до війни. Більшість випадків розглядали тихо, між собою. Чому ми оприлюднили нинішню справу? У нас є додаткові фото та відео різних зустрічей, організованих KNBSZ на території Угорщини, які ми також опублікуємо за потреби. Я не хочу нікому погрожувати, але в нас усе є в розпорядженні. Зокрема те, як KNBSZ розплачувалася за свої розвідувальні активи. Ми все задокументували,

– розповів український лідер.

Він зауважив, що угорська мережа в Україні розвивалася з 2021 року, а питання, пов'язані з військовими справами, порушувалися у 2024 – 2025 роках. Останнє передання інформації відбулося 25 березня цього року.

"Навіщо було шукати наші вразливі місця в українсько-угорському прикордонному регіоні? Навіщо угорцям була інформація про те, де ми там розгорнули зенітно-ракетну систему С-300? Бо саме це їх цікавило. У них також були конкретні запитання в телефонах – у нас вони теж є. Вони, серед іншого, запитували, що скажуть жителі Закарпаття про присутність угорських миротворців. І де розміщені наші різні військові частини. Як нам реагувати на це під час війни?" – наголосив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що не стверджує, що Будапешт чогось хоче, але тоді для кого він збирає інформацію. Володимир Зеленський запитав у представників НАТО, чи зверталися вони до угорців із проханням збирати дані про такі речі. Вони відповіли, що ні.

Я президент країни, яка перебуває у стані війни – як би ви відреагували на моєму місці? Я не звинувачую Віктора (Орбана – 24 Канал), я звинувачую KNBSZ,

– зазначив президент.

Що президент України сказав про Орбана

Володимир Зеленський також вважає, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використовує Україну для власних виборчих цілей і "не розуміє, що це матиме набагато серйозніші та небезпечніші наслідки". Український лідер вказав на радикалізацію угорського суспільства та його антиукраїнські настрої.

Зеленський наголосив: не допомагаючи Україні, Орбан робить послугу російському диктатору Владіміру Путіну.

"Ось чому я сказав, що Віктор робить серйозну історичну помилку. Це моя думка. Я не можу усміхатися та обіймати, коли бачу, що насправді відбувається. Тому що реальність не обов'язково має відрізнятися від політики. Якщо він готовий до належних стосунків, ми знайдемо для них рамки", – сказав глава держави.

Водночас президент обурився тим, що Віктор Орбан використовує його обличчя для власних виборів. Зокрема український лідер не давав йому на це дозволу та взагалі є президентом іншої країни.

Зеленський зауважив, що в інших країнах немає білбордів Орбана. Тому що подібне використання закордонних лідерів у внутрішній політиці інших держав було б неетичним.