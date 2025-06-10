Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины в интервью изданию Válasz.

К теме Украина работает с Венгрией над разблокированием вступления в Европейский Союз, – МИД Украины

Что рассказал Зеленский о шпионском скандале с Венгрией

Владимир Зеленский заявил, что Будапешт пытался вмешаться во внутренние дела Украины "десятками разных способов".

Мы остановили незаконную раздачу паспортов на Закарпатье еще до войны. Большинство случаев рассматривали тихо, между собой. Почему мы обнародовали нынешнее дело? У нас есть дополнительные фото и видео различных встреч, организованных KNBSZ на территории Венгрии, которые мы также опубликуем при необходимости. Я не хочу никому угрожать, но у нас все есть в распоряжении. В частности то, как KNBSZ расплачивалась за свои разведывательные активы. Мы все задокументировали,

– рассказал украинский лидер.

Он отметил, что венгерская сеть в Украине развивалась с 2021 года, а вопросы, связанные с военными делами, поднимались в 2024 – 2025 годах. Последняя передача информации состоялась 25 марта этого года.

"Зачем было искать наши уязвимые места в украинско-венгерском приграничном регионе? Зачем венграм была информация о том, где мы там развернули зенитно-ракетную систему С-300? Потому что именно это их интересовало. У них также были конкретные вопросы в телефонах – у нас они тоже есть. Они, среди прочего, спрашивали, что скажут жители Закарпатья о присутствии венгерских миротворцев. И где размещены наши различные военные части. Как нам реагировать на это во время войны?" – подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что не утверждает, что Будапешт чего-то хочет, но тогда для кого он собирает информацию. Владимир Зеленский спросил у представителей НАТО, обращались ли они к венграм с просьбой собирать данные о таких вещах. Они ответили, что нет.

Я президент страны, которая находится в состоянии войны – как бы вы отреагировали на моем месте? Я не обвиняю Виктора (Орбана – 24 Канал), я обвиняю KNBSZ,

– отметил президент.

Что президент Украины сказал об Орбане

Владимир Зеленский также считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использует Украину для собственных избирательных целей и "не понимает, что это будет иметь гораздо более серьезные и опасные последствия". Украинский лидер указал на радикализацию венгерского общества и его антиукраинские настроения.

Зеленский подчеркнул: не помогая Украине, Орбан делает услугу российскому диктатору Владимиру Путину.

"Вот почему я сказал, что Виктор делает серьезную историческую ошибку. Это мое мнение. Я не могу улыбаться и обнимать, когда вижу, что на самом деле происходит. Потому что реальность не обязательно должна отличаться от политики. Если он готов к надлежащим отношениям, мы найдем для них рамки", – сказал глава государства.

В то же время президент возмутился тем, что Виктор Орбан использует его лицо для собственных выборов. В частности украинский лидер не давал ему на это разрешения и вообще является президентом другой страны.

Зеленский отметил, что в других странах нет билбордов Орбана. Потому что подобное использование зарубежных лидеров во внутренней политике других государств было бы неэтичным.