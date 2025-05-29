Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого во время общения с журналистами 29 мая.

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Прогресс в переговорах по вступлению Украины в ЕС

В Министерстве иностранных дел рассказали о двусторонних переговорах с Венгрией для разблокирования кластеров о переговорах. Отвечая на вопрос корреспондента Суспильного Георгий Тихий заявил, что Украина надеется достичь положительного результата в переговорах с Венгрией.

Мы считаем, что нет никаких препятствий для этого шага, и он может быть сделан уже сейчас. Мы будем продолжать работать со всеми странами-членами ЕС. Мы имеем, я бы сказал, уже широкое согласие среди большинства стран-членов ЕС относительно того, что процесс вступления Украины в ЕС может продвигаться. И это также позиция, конечно, Европейской Комиссии,

– объяснил он.

По словам представителя МИД, Украина "настойчиво работает с венгерской стороной, чтобы решить все двусторонние вопросы". Он уверен, что украинцы смогут этого достичь, ведь есть достаточно воли.

Георгий Тихий подчеркнул, что Украина готова открыть переговорные кластеры. "Мы будем продолжать работать со всеми государствами-членами ЕС. У нас уже есть, я бы сказал, широкое согласие среди большинства государств-членов ЕС относительно того, что процесс вступления Украины в ЕС может продвигаться", – рассказал он.

Напомним, что венгерский лидер Виктор Орбан недавно снова выступил против Украины в ЕС, потому что она "мешает сохранению мира в Европе". Он изложил собственный план для Европы, который называется "Патриот". Один из главных пунктов предусматривает запрет вступления Украины в Евросоюз.