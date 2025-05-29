Украина же, по его мнению, мешает этому. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Index.
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Как объясняет свою позицию Орбан
На Конференции консервативных политических действий (CPAC) Венгрия – 2025 Виктор Орбан заявил, что для Европы якобы есть два плана и один из них – либеральный. Он считает самой большой проблемой Брюсселя провоенную позицию.
Ключом к либеральному плану является Украина. Ускоренное членство в ЕС – это удобный повод для реорганизации Европы в военное время. Либеральный план ведет к разорванной войной, централизованной, долговой Европе, где нет свободы, но есть послушание,
– заявил он.
Зато венгерский премьер изложил собственный план для Европы, который называется "Патриот" и состоит из четырех пунктов. Один из главных пунктов плана Виктора Орбана предусматривает запрет вступления Украины в Евросоюз.
В его плане указаны следующие пункты:
- "Мы хотим мира, нам не нужен восточный фронт, нам также не нужно членство Украины в ЕС".
- "Мы хотим суверенитета, мы не хотим общих налогов, мы не хотим общих заимствований, мы не хотим общего экономического управления, мы не хотим, чтобы наши деньги отправлялись на войну третьей страны".
- "Мы должны защищать свободу, мы должны вернуть людям свободу политики, мысли и взглядов".
- "Мы хотим вернуть Европу без мигрантов. Мы хотим христианской культуры, школ, основанных на национальных принципах, улиц и районов без страха. Мы хотим гордиться нашими народами".
К слову, на днях министр по вопросам ЕС Венгрии Януш Бока заявил, что Будапешт собирается продолжать блокировать открытие переговорных кластеров в переговорах о вступлении Украины на фоне напряженных отношений.