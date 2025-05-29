Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Мадьяра, которую он обнародовал в фейсбуке в среду, 28 мая.

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Лидер венгерской оппозиции рассказал подробности о Голло

Петер Мадьяр заявил, что Голло имел "чрезвычайно хорошие, дружеские связи" с неназванным родственником Орбана, а также несколькими членами фракции правящей партии "Фидес".

Глава венгерской оппозиции обратился к главе партии "Фидес" в парламенте Мате Кочиша, заметив, что пришло время "расспросить своих товарищей, какие бизнесы они имели с этим якобы шпионом и какую конфиденциальную информацию передали ему в обмен".

Допрашивал ли уже Комитет по национальной безопасности государственного секретаря по правоохранительным вопросам (в правительстве) Виктора Орбана и бывшего руководителя фракции "Фидес" в Будапеште в связи с их совместной компанией с вашим украинским шпионом?

– написал Мадьяр в заметке.