Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост государственного секретаря по вопросам публичной дипломатии и связей с общественностью Золтана Ковача в Х.

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Двое украинских шпионов разоблачили в Венгрии

После задержания в центре Будапешта бывшего украинского дипломата Сергея Александрова, который якобы шпионил в пользу Украины под прикрытием, венгерские службы по национальной безопасности разоблачили еще двух вероятных шпионов. Им оказались нелегальный сотрудник украинской разведки Роланд Цебер и Иштван Голло.

По словам Золтана Ковача, Цебер наладил связи с оппозиционными деятелями Венгрии, а Голло собирал для Украины информацию об энергетике и армии государства.

Чиновник также добавил, что Иштван Голло уже находится под уголовным расследованием за шпионаж.

Господин Цебер организовывал встречи с политическими и военными деятелями, чтобы повлиять на позицию Венгрии относительно конфликта в Украине. Его растущее влияние,, привело к запрету на въезд в 2024 году. Господин Голло, гражданин Украины, искал военную и энергетическую разведывательную информацию, связанную с военными требованиями Украины,

– заявил Ковач.

Такая деятельность якобы двух представителей Украины, по словам чиновника, соответствует классической операции влияния с целью дискредитации Венгрии на международном уровне. Также шпионы "осуществляют давление на правительство" для изменения политики в отношении Украины.

"Законы о прозрачности должны предотвращать попадание иностранной дезинформации в публичное пространство Венгрии", – отметил глава парламентской фракции партии "Фидес" Мате Кочиш.

К слову, еще 13 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил СБУ в "спецоперации", которую якобы провели правоохранители для срыва опроса о вступлении Украины в ЕС. Речь идет о задержании двух шпионов, которыми руководил кадровый сотрудник военной разведки Венгрии.