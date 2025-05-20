Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост державного секретаря з питань публічної дипломатії та зв’язків з громадськістю Золтана Ковача в Х.

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Двоє українських шпигунів викрили в Угорщині

Після затримання в центрі Будапешта колишнього українського дипломата Сергія Александрова, який нібито шпигував на користь України під прикриттям, угорські служби з національної безпеки викрили ще двох імовірних шпигунів. Ним виявилися нелегальний співробітник української розвідки Роланд Цебер та Іштван Голло.

За словами Золтана Ковача, Цебер налагодив зв’язки з опозиційними діячами Угорщини, а Голло збирав для України інформацію про енергетику та військо держави.

Посадовець також додав, що Іштван Голло вже перебуває під кримінальним розслідуванням за шпигунство.

Пан Цебер організовував зустрічі з політичними та військовими діячами, щоб вплинути на позицію Угорщини щодо конфлікту в Україні. Його вплив, що зростав, призвів до заборони на в'їзд у 2024 році. Пан Голло, громадянин України, шукав військову та енергетичну розвідувальну інформацію, пов'язану з воєнними вимогами України,

– заявив Ковач.

Така діяльність нібито двох представників України, за словами посадовця, відповідає класичній операції впливу з метою дискредитацію Угорщини на міжнародному рівні. Також шпигуни "здійснюють тиск на уряд" задля зміни політики щодо України.

"Закони про прозорість повинні запобігати потраплянню іноземної дезінформації в публічний простір Угорщини", – наголосив очільник парламентської фракції партії "Фідес" Мате Кочиш.

До слова, ще 13 травня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив СБУ у "спецоперації", яку нібито провели правоохоронці задля зриву опитування про вступ України в ЄС. Йдеться про затримання двох шпигунів, якими керував кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини.