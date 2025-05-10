Его жена является совладелицей одного из украинских ресторанов в Будапеште, а он сам также владеет бизнесом в городе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telex.

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В центре Будапешта задержали украинского экс-дипломата

Как пишет журналист Виталий Глагола в Telegram, речь идет о Сергее Александрове, который ранее занимал должность первого секретаря посольства Украины в Венгрии.

Его жена является совладелицей украинского ресторана в столице Венгрии, а сам Александров, по данным журналиста, сейчас также ведет бизнес в Будапеште – владеет как минимум двумя ресторанами.

В Будапеште задержали экс-дипломата Украины: смотрите видео

На официальной Facebook-странице правительства Венгрии появилось сообщение, что национальное управление иммиграции выдало ему запрет на въезд и проживание из-за якобы шпионской деятельности. В заявлении указано, что мужчина якобы работал под дипломатическим прикрытием, которое больше не действует, а решение о выдворении было реализовано той же ночью.

То, что правительство (Венгрии) опубликовало видео на своей странице в социальных сетях, является четким посланием Киеву. Так же как и то, что мужчину во время ареста спецназовцы приковали наручниками, поставив на колени. Это стало новым ударом по венгерско-украинским отношениям, а также обострением шпионской войны между двумя странами,

– считает издание.

Авто Александрова остановили прямо в центре города и сразу же публично задержали. Он находится в Венгрии как гражданский, а не дипломат.

Венгерские СМИ считают, что задержание связано с разоблачением СБУ агентурной сети военной разведки Венгрии.