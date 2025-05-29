Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Мадяра, яку він оприлюднив у фейсбуці в середу, 28 травня.

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Лідер угорської опозиції розповів подробиці про Голло

Петер Мадяр заявив, що Голло мав "надзвичайно добрі, дружні зв'язки" з неназваним родичем Орбана, а також кількома членами фракції провладної партії "Фідес".

Очільник угорської опозиції звернувся до глави партії "Фідес" у парламенті Мате Кочиша, зауваживши, що настав час "розпитати своїх товаришів, які бізнеси вони мали з цим нібито шпигуном і яку конфіденційну інформацію передали йому в обмін".

Чи вже допитував Комітет з національної безпеки державного секретаря з правоохоронних питань (в уряді) Віктора Орбана та колишнього керівника фракції "Фідес" у Будапешті у зв’язку з їхньою спільною компанією з вашим українським шпигуном?

– написав Мадяр у дописі.