Україна ж, на його думку, заважає цьому. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Index.
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Як пояснює свою позицію Орбан
На Конференції консервативних політичних дій (CPAC) Угорщина – 2025 Віктор Орбан заявив, що для Європи нібито є два плани й один з них – ліберальний. Він вважає найбільшою проблемою Брюсселя провоєнну позицію.
Ключем до ліберального плану є Україна. Прискорене членство в ЄС – це зручний привід для реорганізації Європи у воєнний час. Ліберальний план веде до розірваної війною, централізованої, боргової Європи, де немає свободи, але є послух,
– заявив він.
Натомість угорський прем'єр виклав власний план для Європи, який має назву "Патріот" і складається з чотирьох пунктів. Один з головних пунктів плану Віктора Орбана передбачає заборону вступу України до Євросоюзу.
У його плані зазначені наступні пункти:
- "Ми хочемо миру, нам не потрібен східний фронт, нам також не потрібне членство України в ЄС".
- "Ми хочемо суверенітету, ми не хочемо спільних податків, ми не хочемо спільних запозичень, ми не хочемо спільного економічного управління, ми не хочемо, щоб наші гроші відправлялися на війну третьої країни".
- "Ми повинні захищати свободу, ми повинні повернути людям свободу політики, думки та поглядів".
- "Ми хочемо повернути Європу без мігрантів. Ми хочемо християнської культури, шкіл, заснованих на національних принципах, вулиць і районів без страху. Ми хочемо пишатися нашими народами".
До слова, днями міністр з питань ЄС Угорщини Януш Бока заявив, що Будапешт збирається продовжувати блокувати відкриття переговорних кластерів у перемовинах про вступ України на тлі напружених відносин.