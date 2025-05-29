Україна ж, на його думку, заважає цьому. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Index.

Дивіться також Дружив з родичем Орбана, – лідер угорської опозиції про українця, якого звинуватили у шпигунстві

Як пояснює свою позицію Орбан

На Конференції консервативних політичних дій (CPAC) Угорщина – 2025 Віктор Орбан заявив, що для Європи нібито є два плани й один з них – ліберальний. Він вважає найбільшою проблемою Брюсселя провоєнну позицію.

Ключем до ліберального плану є Україна. Прискорене членство в ЄС – це зручний привід для реорганізації Європи у воєнний час. Ліберальний план веде до розірваної війною, централізованої, боргової Європи, де немає свободи, але є послух,

– заявив він.

Натомість угорський прем'єр виклав власний план для Європи, який має назву "Патріот" і складається з чотирьох пунктів. Один з головних пунктів плану Віктора Орбана передбачає заборону вступу України до Євросоюзу.

У його плані зазначені наступні пункти:

"Ми хочемо миру, нам не потрібен східний фронт, нам також не потрібне членство України в ЄС".

"Ми хочемо суверенітету, ми не хочемо спільних податків, ми не хочемо спільних запозичень, ми не хочемо спільного економічного управління, ми не хочемо, щоб наші гроші відправлялися на війну третьої країни".

"Ми повинні захищати свободу, ми повинні повернути людям свободу політики, думки та поглядів".

"Ми хочемо повернути Європу без мігрантів. Ми хочемо християнської культури, шкіл, заснованих на національних принципах, вулиць і районів без страху. Ми хочемо пишатися нашими народами".

До слова, днями міністр з питань ЄС Угорщини Януш Бока заявив, що Будапешт збирається продовжувати блокувати відкриття переговорних кластерів у перемовинах про вступ України на тлі напружених відносин.