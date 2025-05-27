Таку заяву перед початком засідання Ради ЄС з загальних питань у Брюсселі у вівторок, 27 травня, зробив міністр з питань ЄС Угорщини Януш Бока. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейську правду.

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Які звинувачення знову висунула Угорщина

Угорський міністр звинуватив Україну у проведенні шпигунської діяльності на території його країни. За його словами, у поточній ситуації Будапешт не може вести жодні переговори щодо вступу нашої держави у ЄС.

На цей момент Україна проводить численні інформаційні та розвідувальні заходи на території Угорщини з наміром вплинути на демократичні процеси ухвалення рішень. У такому політичному контексті надзвичайно складно вести конструктивні переговори,

– заявив Януш Бока.

До слова, також нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про посилення української шпигунської діяльності на території країни. Він також заявив, що угорська опозиція має зв'язки з "з українською спецслужбою".