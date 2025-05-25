Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. Відомо, що Орбан регулярно блокує ініціативи, на які погоджуються інші країни ЄС та ще й дуже любить Росію та Китай. До прикладу, зараз Угорщина блокує початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.

До теми Орбан прагне запобігти плану ЄС щодо відмови від російських енергоносіїв

Чи позбавлять Угорщину права голосу в ЄС

Відомо, що 27 травня Рада ЄС проведе вже 8 слухання щодо позбавлення Угорщини права голосу через те, що вона порушує цінності, на яких базується Євросоюз. За словами Саакяна, ЄС може це зробити, але навряд чи там ухвалять рішення саме зараз.

Таку норму ще ніколи в ЄС не задіювали. Зараз там проходять процедури, накопичують легітимність рішення та формують механізм його реалізації. Кожного разу Угорщині показують, що "дамоклів меч" опускається все нижче над ними.

Зараз пішов новий виток тиску на Угорщину, щоб вона не зловживала правом вето. Одна справа, коли країна захищає свої національні інтереси, застосовуючи право вето. Інша справа, коли хтось продає це право Китаю та Росії; вередує; а також – заграє з електоральними настроями. Це зловживання суперечить принципам, на яких стоїть ЄС,

– пояснив Саакян.

Зараз різні "хароші та погані рускіє" починають "вити", що порушується європейська демократія. Але ніхто з них, звісно, не говорить, що існують певні правові норми. І зловживання своїми правами так само неприпустиме.

Угорщина підставляє інші країни Євросоюзу. Там не хотіли б позбавляти її права голосу. Це створює прецедент, який колись можуть використати проти інших держав і за менші "проступки". Кожен хоче мати можливість у випадку загрози застосувати вето. Тому Європі складно позбавити Угорщину її можливістю маніпулювати правом вето.

Ситуація в Орбана загалом складна. Його політична сила вже на другому місці. Він ще й підтримав праворадикального кандидата в Румунії, щоб разом протидіяти Брюсселлю. Але той зазіхає на землі Угорщини. Також там переглядають бюджет, бо Угорщині не вистачає грошей. Їм потрібні європейські гроші. Європа ж каже, що не дасть грошей і відбере право голосу,

– пояснив Саакян.

Тому перед Орбаном постає вибір. Або він продовжує зловживати правом вето – і опиниться без грошей та права голосу. Або ж він у правильний момент піде попити кави чи вийде в туалет.