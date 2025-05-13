Вони обговорюються в кулуарах і стають дедалі реальнішими. Окрім того, у ЄС стурбовані негативними коментарями прем'єра Орбана щодо членства України, який вважає, що це "зруйнує" економіку Угорщини. Але не лише це "турбує" угорців, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Угорщина висловлює претензії щодо прав нацменшини

Нещодавно деякі держави-члени змусили Європейську Комісію вивчити можливі варіанти для початку переговорів, попри заперечення Угорщини.

Будапешту не подобається ставлення до угорських меншин у західних областях України.

Київ ухвалив низку законів щодо цього, і ЄС вважає, що було виконано усі умови. Тим часом Будапешт продовжує вважати їх недостатніми.

Переговори між Україною та Угорщиною щодо цього питання перервалися після того, як СБУ зловила на Закарпатті угорських шпигунів.

Угорці, схоже, хочуть затягнути процес за допомогою плану прем'єра Орбана, як передбачає проведення "національних консультацій" щодо членства України в ЄС. І це при тому, що у 2023 році Угорщина попередньо схвалювала це.

"Угорщина зняла своє вето лише у грудні того ж року, коли Брюссель розблокував 10 мільярдів євро (1,1 мільярда доларів) з фондів ЄС, заблокованих через корупцію та проблеми з верховенством права", – пише Bloomberg.

Одностайність ЄС не потрібна на деяких кластерів

Попри те, що для старту і закінчення перемовин про вступ потрібна одностайність, для окремих кластерів це не є необхідним. Такий юридичний момент дозволяє рухатися вперед, якщо одна із країни висловлюватиме протест.