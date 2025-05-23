Щоб ухвалити це рішення, потрібне одноголосне рішення на голосуванні, але Словаччина не планує голосувати за. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Ради Європи.

Дивіться також Не лише Україна має проблему з Угорщиною: є 3 шляхи, як можна владнати шпигунський конфлікт

ЄС може позбавити Угорщину права голосу

Рада Європи планує 27 травня обговорити позбавлення Угорщини права голосу. Про це сказано у порядку денному саміту.

Щодо Угорщини можна застосувати правило 7 Договору про ЄС, яке дозволяє позбавити права голосу країну, що серйозно порушує цінності, на яких заснований Європейський Союз.

Зазначимо, втім, що рішення Ради ЄС приймаються одноголосно. Водночас прем'єр Словаччини Роберт Фіцо вже заявив, що його країна не підтримає будь-яке рішення, спрямоване проти Угорщини.

Нагадаємо, Угорщина блокує початок переговорів про вступ України до ЄС. Однак, у Європі планують обійти вето Угорщини. Будапешт висуває претензії Києву стосовно ставлення до угорців у західних областях України.

Київ ухвалив низку законів щодо цього, і ЄС вважає, що було виконано усі умови.