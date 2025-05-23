Чтобы принять это решение, нужно единогласное решение на голосовании, но Словакия не планирует голосовать за. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Совета Европы.

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ЕС может лишить Венгрию права голоса

Совет Европы планирует 27 мая обсудить лишение Венгрии права голоса. Об этом сказано в повестке дня саммита.

В отношении Венгрии можно применить правило 7 Договора о ЕС, которое позволяет лишить права голоса страну, что серьезно нарушает ценности, на которых основан Европейский Союз.

Отметим, впрочем, что решения Совета ЕС принимаются единогласно. В то же время премьер Словакии Роберт Фицо уже заявил, что его страна не поддержит любое решение, направленное против Венгрии.

Напомним, Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Однако, в Европе планируют обойти вето Венгрии. Будапешт выдвигает претензии Киеву относительно отношения к венграм в западных областях Украины.

Киев принял ряд законов по этому, и ЕС считает, что были выполнены все условия.