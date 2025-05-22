Ведь страны-члены ЕС имеют возможность блокировать вступление новых государств, и Венгрия регулярно этим угрожает. Также недавно Киев и Будапешт "обменялись" высылками дипломатов и разоблачением "шпионов". Эксперт по международным отношениям Мария Гелетий в разговоре с 24 Каналом поделилась тремя возможными путями решения конфликта.

Смотрите также В Будапеште состоялся масштабный протест против политики Орбана: пришли тысячи людей

Какие проблемы Украина и ЕС имеют с Венгрией

По словам эксперта по международным отношениям, после того, как Украина прекратила транспортировку российского газа, Венгрия резко отреагировала. Она не была готова к переходу на более дорогие источники поставок и, фактически, пыталась заставить Киев продолжить транзит газа из России.

Недавно конфронтация приобрела новые формы. В Венгрии провели манипулятивный "опрос" среди граждан относительно членства Украины в ЕС. В формулировках ставилось под сомнение, не является ли Украина угрозой для Европы – мол, она может "принести с собой" нелегальную торговлю оружием, миграцию, нестабильность и тому подобное.

На днях Украина официально заявила об обнаружении венгерских шпионов на своей территории. Венгрия ответила зеркально – заявила о якобы разоблачении "украинских шпионов". Однако, вероятно, речь идет не о разведчиках, а об обычных гражданах или чиновниках, которые находились в Венгрии с рабочими или политическими визитами.

Вероятнее всего, это обычные венгры, которые проживают в Украине и просто приехали договариваться о каких-то вопросах и встречаться с властью,

– отметила Мария Гелетий.

Например, если речь о депутате местного совета, такие лица часто занимаются международной адвокационной деятельностью, встречаются с партнерами за рубежом, в частности для помощи Украине. Это обычная демократическая практика, а не шпионаж.

В современном мире для аналитической или даже разведывательной деятельности не обязательно быть "шпионом" в классическом понимании. Большое количество информации уже есть в открытом доступе – в медиа, отчетах, базах данных, поэтому значительная часть разведданных формируется на основе публичной информации.

Очевидно, что действия Венгрии – попытка политической манипуляции. Обвинения в шпионаже могут быть безосновательными или сфабрикованными, если не будет предоставлено реальных доказательств.

Возможные пути решения конфликта

Гелетий отметила, что сегодня можно выделить несколько потенциальных решений по напряженности в отношениях между Украиной и Венгрией. Говорится, в частности, о шпионском конфликте.

Первый вариант – попытка дипломатического урегулирования. Украина и Венгрия могут договориться через механизм обмена лиц, подозреваемых в шпионаже, или другие меры. Такие практики уже существуют в международной политике и могут быть применены в этом случае.

Второй вариант – экономическое и политическое давление через институции Европейского Союза. Уже сейчас в ЕС обсуждается возможность полной заморозки финансирования Венгрии. Как известно, каждое государство-член получает определенную долю бюджетных средств Евросоюза.

Хотя Венгрия не получила некоторые транши из-за невыполнения требований по верховенству права, антикоррупционной политики и других стандартов, сейчас встает вопрос о еще более жестких мерах – полное блокирование финансирования.

Не давать ничего для того, чтобы как-то заставить ее быть более договорной и больше договариваться,

– отметила эксперт.

Поведение Венгрии, которая часто выступает с позициями, которые противоречат общей политике ЕС (в частности относительно санкций и вообще отношения к России), ставит под угрозу единство блока. Такое расхождение ослабляет сам Европейский Союз.

Третий путь – продолжать договариваться и искать общее видение. Это касается и давнего вопроса – прав венгерского меньшинства в Украине. Несмотря на длительные обсуждения, этот вопрос до сих пор не имеет окончательного решения.