Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 444.hu.

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Что известно о протестах в Венгрии

Участники протеста заявили, что планируют снова выйти на следующей неделе. Они собрались в районе площади Кошута перед зданием парламента. По оценкам журналистов, это может быть одним из крупнейших протестов за последнее время.

Многие из тех, с кем общались журналисты, считают, что этот закон – последняя черта, после которой правительство не пересечет путь назад.

"Это Россия, скажите мне, пожалуйста?" – задал соответствующий вопрос пожилой мужчина. Он не хотел смены режима, чтобы снова воспитывать своих детей и видеть внуков живыми под диктатурой,

– написали в издании.

Протестующие на площади Кошута / Фото Bankó Gábor

Событие анонсировали несколько дней назад в фейсбуке – начало планировали на 17:30. Несколько тысяч человек пришли за четверть часа до начала. Демонстрация закончилась в 19:30, когда начался дождь.

Напомним, что партия премьер-министра Венгрии хочет прекратить внутреннее финансирование независимых организаций. По оценкам критиков, это поможет остановить рост оппозиции менее чем за год до выборов.

Более 100 венгерских организаций и медиа раскритиковали предложения власти. По их мнению, они напоминают российский закон об "иноагентах" и направлены на уничтожение остатков демократии в Венгрии.