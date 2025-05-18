Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 444.hu.
Смотрите также Орбан заявил, что СБУ пытается сорвать его опрос о вступлении Украины в ЕС
Что известно о протестах в Венгрии
Участники протеста заявили, что планируют снова выйти на следующей неделе. Они собрались в районе площади Кошута перед зданием парламента. По оценкам журналистов, это может быть одним из крупнейших протестов за последнее время.
Многие из тех, с кем общались журналисты, считают, что этот закон – последняя черта, после которой правительство не пересечет путь назад.
"Это Россия, скажите мне, пожалуйста?" – задал соответствующий вопрос пожилой мужчина. Он не хотел смены режима, чтобы снова воспитывать своих детей и видеть внуков живыми под диктатурой,
– написали в издании.
Протестующие на площади Кошута / Фото Bankó Gábor
Событие анонсировали несколько дней назад в фейсбуке – начало планировали на 17:30. Несколько тысяч человек пришли за четверть часа до начала. Демонстрация закончилась в 19:30, когда начался дождь.
Напомним, что партия премьер-министра Венгрии хочет прекратить внутреннее финансирование независимых организаций. По оценкам критиков, это поможет остановить рост оппозиции менее чем за год до выборов.
Более 100 венгерских организаций и медиа раскритиковали предложения власти. По их мнению, они напоминают российский закон об "иноагентах" и направлены на уничтожение остатков демократии в Венгрии.