Что грозит независимым ОО и медиа

Виктор Орбан планирует урезать финансирование независимым организациям, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Неправительственным организациям, которых подозревают в получении финансирования из-за рубежа и "угрозе суверенитету Венгрии", запретят получать 1% НДФЛ. Этот налог является одним из крупнейших источников внутреннего финансирования для таких организаций. Им также грозит:

замораживание активов;

более строгие требования к отчетности;

обременительные штрафы.

Ожидается, что законопроект станет законом, поскольку партия Орбана имеет две трети голосов в законодательном органе.

"Очищение" от Орбана

После инаугурации Дональда Трампа на пост президента США Виктор Орбан пообещал "Пасхальное очищение" ОО, которые финансируются из-за рубежа. В Bloomberg утверждают, что принятие закона углубит разрыв между Венгрией и ЕС, который сейчас привел к замораживанию миллиардов евро финансирования блока.

Этот шаг произошел после того, как лидер оппозиции Петер Мадьяр – бывший сторонник Орбана и основатель оппозиционной партии "Тиса" – обогнал "Фидес" в опросах, сосредоточившись на коррупции.

Контроль за соблюдением нового закона возлагают на Агентство защиты суверенитета – государственному органу, возглавляемому сторонником многолетнего премьер-министра. В Агентстве составят список неправительственных организаций, которые подозреваются в получении иностранного финансирования.