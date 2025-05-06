Виктор Орбан заявил в парламенте, что Владимир Зеленский хочет, чтобы в Венгрии было сформировано правительство, дружественное Украине, передает 24 Канал со ссылкой на представителя венгерского правительства Золтана Ковача, который приводит слова премьера.

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Орбан жалуется на недружественные к нему Киев и Брюссель

Венгерский премьер объяснил, что Украина достигла договоренности с Брюсселем по ускоренному вступлению в ЕС и теперь ожидает, что Венгрия это ратифицирует.

"Зеленский хочет, чтобы в Венгрии было правительство, дружественное к Украине. Агенты Брюсселя – это и друзья Зеленского", – пожаловался Орбан. Он добавил, что, мол, никогда Киев и Брюссель не будут диктовать "как венгры должны осуществлять свое суверенное право".

Также политик отметил, что Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС, потому что его страна якобы из-за этого обанкротится.

Напомним, что недавно Орбан анонсировал в Венгрии опрос среди граждан относительно вступления Украины в ЕС. Между тем опрос оппозиции в Венгрии показал, что 60% респондентов поддерживают членство Украины в Евросоюзе. Владимир Зеленский обвинил Виктора Орбана в использовании Украины в политической кампании.