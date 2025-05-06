Віктор Орбан заявив у парламенті, що Володимир Зеленський хоче, щоб в Угорщині було сформовано уряд, дружній до України, передає 24 Канал із посиланням на речника угорського уряду Золтана Ковача, який наводить слова прем'єра.

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Орбан скаржиться на недружні до нього Київ і Брюссель

Угорський прем'єр пояснив, що Україна досягла домовленості з Брюсселем щодо прискореного вступу до ЄС і тепер очікує, що Угорщина це ратифікує.

"Зеленський хоче, щоб в Угорщині був уряд, дружній до України. Агенти Брюсселя – це і друзі Зеленського", – пожалівся Орбан. Він додав, що, мовляв, ніколи Київ і Брюссель не диктуватимуть "як угорці мають здійснювати своє суверенне право".

Також політик наголосив, що Угорщина не підтримає вступ України до ЄС, бо його країна нібито через це збанкрутує.

Нагадаємо, що нещодавньо Орбан анонсував в Угорщині опитування серед громадян щодо вступу України до ЄС. Тим часом опитування опозиції в Угорщині показало, що 60% респондентів підтримують членство України в Євросоюзі. Володимир Зеленський звинуватив Віктора Орбана у використанні України в політичній кампанії.