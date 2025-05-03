Сіярто сказав, що Зеленському слід "змиритися" з думкою угорців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку Петера Сіярто у Facebook.

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Сіярто відповів на критику Зеленського

Сіярто відреагував на заяву Зеленського, в якій той звинуватив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у втягуванні України у внутрішньоугорську виборчу кампанію та у блокуванні її шляху до Євросоюзу.

Угорський міністр заявив, що Зеленський "має змиритися з думкою, що всі угорці дійсно мають право висловити свою думку з питання прискореного вступу України до ЄС".

Адже факт залишається фактом: Україна хоче приєднатися до об’єднання, членами якого є ми, а не навпаки... Тому Київ має обрати відповідний тон,

– зазначив Сіярто.

Нагадаємо, Зеленський вказав, що угорський прем'єр-міністр провів контрольоване опитування, де люди начебто проти вступу України до ЄС, але інші результати показують, що більшість підтримують нашу країну. Володимир Зеленський заявив, що Орбан втягує Україну у свої вибори.

У квітні цього року опозиція Угорщини провела опитування "Голос нації". Ствердно на питання "чи підтримуєте ви вступ України до Європейського Союзу" відповіли майже 60% людей.