Президент України зауважив, що більшість угорців підтримують вступ нашої країни до ЄС. Про це пише 24 Канал із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Як Зеленський розкритикував Орбана

Глава держави зазначив, що угорський прем'єр-міністр провів контрольоване опитування, де люди начебто проти вступу України до ЄС, але інші результати показують, що більшість підтримують нашу країну.

У квітні цього року опозиція Угорщини провела опитування "Голос нації". Ствердно на питання "чи підтримуєте ви вступ України до Європейського Союзу" відповіли майже 60% людей.

Володимир Зеленський заявив, що Орбан втягує Україну у свої вибори тим, що блокує вступ до ЄС.

Врешті-решт ця методика не буде виграшною. Чому? Тому що, все одне, люди там за Україну. Як би він їх не накручував. Якийсь відсоток він накрутить, але не можна просто на ненависті постійно перемагати,

– наголосив президент України.

Він вважає, що Орбан робить "дуже небезпечні речі" тим, що блокує вступ України до Євросоюзу. За словами Зеленського, угорський прем'єр-міністр може бути проти цього, але робити кроки, щоб завадити цьому – він не має права. Як і наша країна не має права втручатися в долю Угорщини.

Раніше Віктор Орбан заявляв, що вступ України до ЄС може зруйнувати економіку Угорщини. За його словами, якби гроші, які надсилаються в Україну, були в європейській економіці, то в Угорщини не було б економічних проблем.