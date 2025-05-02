Чому Угорщина проти вступу України до ЄС

Як пояснив Віктор Орбан, головною проблемою спаду угорської економіки зараз є те, що вся європейська економіка стагнує, передає 24 Канал з посиланням на Magyar Nemzet.

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Ми є частиною цієї європейської економіки. Економіка погано працює як у Німеччині, так і в Австрії, і загалом країни з міцнішими зв'язками з німецькою економічною сферою мають проблеми,

– каже Орбан.

Крім того, прем'єр-міністр зауважив, що війна також відіграє важливу роль у цьому. І якщо займатися лише цим питанням, то країни втратять здатність діяти.

Цікаво, що на думку Віктора Орбана, якби гроші, які надсилається в Україну, були в європейській економіці, то в Угорщини не було би економічних проблем.

Як Угорщина хотіла б витратити гроші, які надали Україні

Як каже Орбан, кошти, які хочуть витратити на Україну, можна витратити "вдома".

Гроші, в тому числі й наші, тачками вивозять до України,

– заявив прем'єр-міністр.

Прем'єр-міністр пояснив, що в Брюсселі вважають, що для фінансування України потрібно взяти величезний кредит, оскільки лідери країн знають, що самостійно вони не в змозі підтримати Україну. Але він вважає, що зараз потрібно запобігти цій заборгованості.

Зверніть увагу! Орбан впевнений, що є країни, компанії яких вже присутні в Україні, а тому частина грошей опиниться саме в них. Водночас, як нагадує прем'єр-міністр, коли Угорщину прийняли до Євросоюзу, частина коштів, що належали країні, пішла іноземним компаніям.