Про це в ефірі телемарафону розповіла віцепремʼєр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, про що повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише 24 Канал.

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Про що домовилися Україна і Угорщина

Стефанішина повідомила, що Київ та Будапешт домовилися з 12 травня на регулярній основі проводити консультації, щоб зняти всі занепокоєння Угорщини і розблокувати переговорний процес про вступ України в ЄС.

Ми домовилися, що з 12 травня на регулярній основі будуть працювати команди, які сьогодні були присутні в Будапешті з української і угорської сторін, до тих пір, поки ми не визначимо весь перелік завдань в рамках тих одинадцяти рекомендацій, які є предметом занепокоєння угорської сторони,

– зазначила вона за результатами робочого візиту в Будапешт.

Міністерка зазначила, що на сьогоднішню зустріч українська сторона прибула з додатковими пропозиціями щодо врегулювання всього комплексу питань.

"Ми очікуємо попрацювати продовж цього тижня над контрпропозиціями угорської сторони і вже 12 травня розраховуємо на те, що матимемо проміжні результати… Я сподіваюся, що цей діалог матиме всі шанси прокласти шлях до розблокування переговорного процесу", – додала вона

Також Стефанішина вказала, що сьогодні українська сторона не почула жодних радикальних заяв чи негативних висловлювань від Укорщини.