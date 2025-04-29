Об этом в эфире телемарафона рассказала вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, о чем сообщает "Интерфакс-Украина", пишет 24 Канал.

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О чем договорились Украина и Венгрия

Стефанишина сообщила, что Киев и Будапешт договорились с 12 мая на регулярной основе проводить консультации, чтобы снять все беспокойство Венгрии и разблокировать переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС.

Мы договорились, что с 12 мая на регулярной основе будут работать команды, которые сегодня присутствовали в Будапеште с украинской и венгерской сторон, до тех пор, пока мы не определим весь перечень задач в рамках тех одиннадцати рекомендаций, которые являются предметом беспокойства венгерской стороны,

– отметила она по результатам рабочего визита в Будапешт.

Министр отметила, что на сегодняшнюю встречу украинская сторона прибыла с дополнительными предложениями по урегулированию всего комплекса вопросов.

"Мы ожидаем поработать в течение этой недели над контрпредложениями венгерской стороны и уже 12 мая рассчитываем на то, что будем иметь промежуточные результаты ... Я надеюсь, что этот диалог будет иметь все шансы проложить путь к разблокированию переговорного процесса", – добавила она

Также Стефанишина указала, что сегодня украинская сторона не услышала никаких радикальных заявлений или негативных высказываний от Укорщины.