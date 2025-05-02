Почему Венгрия против вступления Украины в ЕС

Как объяснил Виктор Орбан, главной проблемой спада венгерской экономики сейчас является то, что вся европейская экономика стагнирует, передает 24 Канал со ссылкой на Magyar Nemzet.

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Мы являемся частью этой европейской экономики. Экономика плохо работает как в Германии, так и в Австрии, и в целом страны с более прочными связями с немецкой экономической сферой имеют проблемы,

– говорит Орбан.

Кроме того, премьер-министр отметил, что война также играет важную роль в этом. И если заниматься только этим вопросом, то страны потеряют способность действовать.

Интересно, что по мнению Виктора Орбана, если бы деньги, которые направляется в Украину, были в европейские экономике, то в Венгрии не было бы экономических проблем.

Как Венгрия хотела бы потратить деньги, которые предоставили Украине

Как говорит Орбан, средства, которые хотят потратить на Украину, можно потратить "дома".

Деньги, в том числе и наши, тачками вывозят в Украину,

– заявил премьер-министр.

Премьер-министр объяснил, что в Брюсселе считают, что для финансирования Украины нужно взять огромный кредит, поскольку лидеры стран знают, что самостоятельно они не в состоянии поддержать Украину. Но он считает, что сейчас нужно предотвратить эту задолженность.

Обратите внимание! Орбан уверен, что есть страны, компании которых уже присутствуют в Украине, а потому часть денег окажется именно у них. В то же время, как напоминает премьер-министр, когда Венгрию приняли в Евросоюз, часть средств, принадлежавших стране, ушла иностранным компаниям.