Що загрожує незалежним ГО та медіа

Віктор Орбан планує урізати фінансування незалежним організаціям, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Орбан робить дуже небезпечні речі: Зеленський розкритикував політику угорського прем'єр-міністра

Неурядовим організаціям, яких підозрюють в отриманні фінансування з-за кордону та "загрозі суверенітету Угорщини", заборонять отримувати 1% ПДФО. Цей податок є одним із найбільших джерел внутрішнього фінансування для таких організацій. Їм також загрожує:

замороження активів;

суворіші вимоги до звітності;

обтяжливі штрафи.

Очікують, що законопроєкт стане законом, оскільки партія Орбана має дві третини голосів у законодавчому органі.

"Очищення" від Орбана

Після інавгурації Дональда Трампа на посаду президента США Віктор Орбан пообіцяв "Великоднє очищення" ГО, які фінансуються з-за кордону. У Bloomberg стверджують, що ухвалення закону поглибить розрив між Угорщиною та ЄС, який наразі призвів до заморожування мільярдів євро фінансування блоку.

Цей крок стався після того, як лідер опозиції Петер Мадяр – колишній прихильник Орбана й засновник опозиційної партії "Тиса" – обігнав "Фідес" в опитуваннях, зосередившись на корупції.

Контроль за дотриманням нового закону покладають на Агентству захисту суверенітету – державному органу, очолюваному прихильником багаторічного прем’єр-міністра. В Агентстві складуть список неурядових організацій, які підозрюються в отриманні іноземного фінансування.