Про це він заявив за підсумками засідання ради оборони 13 травня, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Європейську правду". Йдеться про "безпрецедентну атаку служб безпеки проти Угорщини в останні дні".

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Що заявив Орбан

За словами політика, Україна ініціювала скоординовану "кампанію з очорнення" його країни, аби підірвати ініціативу з проведення опитування про українське членство в ЄС.

Окрім того, Київ буцімто "відновив свої контакти в Угорщині для здійснення цієї кампанії та розпочав атаку проти Сил оборони Угорщини за допомогою угорського політика".

Таким чином угорська опозиційна партія взяла активну участь у спецоперації української спецслужби. Такого не було на нашій памʼяті,

– скаржиться Орбан.

Він пообіцяв завершити своє опитування про євроінтеграцію, оскільки "ані Брюссель, ані Київ не можуть вирішувати замість угорського народу".

Нагадаємо, прем'єр-міністр вважає, що вступ України до ЄС може призвести до банкрутства угорської економіки.