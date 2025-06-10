Это не первый случай вмешательства Будапешта во внутренние дела Украины. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz, передает 24 Канал.

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Зеленский о шпионском скандале

Президент Украины подчеркнул, что шпионов Венгерской военной службы национальной безопасности (KNBSZ) интересовали "уязвимые места" в украинско-венгерском приграничном регионе и информация о развертывании зенитно-ракетной системы С-300.

Я не говорю, что Будапешт чего-то хочет, но если нет, то для кого он собирает информацию? Я спросил у представителей НАТО, обращались ли они к венграм с просьбой собрать данные по таким вопросам. Они ответили, что нет,

– сообщил президент.

Венгрия в очередной раз вмешивается в дела Украины

Президент добавил, что это не первый случай вмешательства Венгрии во внутренние дела Украины. Большинство таких случаев ранее, по словам главы государства, решались "тихо, между собой". В частности речь идет об остановке незаконной выдачи венгерских паспортов на Закарпатье.

Однако, нынешнее дело по агентурной сети KNBSZ обнародовали из-за наличия дополнительных фото- и видеодоказательств.

У нас есть все, что есть в нашем распоряжении. Это включает то, как KNBSZ расплачивалась за свои разведывательные активы. Мы все задокументировали,

– подчеркнул он.

К слову, Владимир Зеленский заявил, что Венгрия собирала информацию о расположении украинских систем противовоздушной обороны и об отношении жителей Закарпатья к вероятному присутствию венгерских "миротворцев". По мнению президента Украины, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использует наше государство в своих избирательных целях, что несет опасные последствия.