Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины в интервью изданию Válasz.

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Что сказал Зеленский о Викторе Орбане

Во время разговора Владимир Зеленский прокомментировал результаты социологического опроса, согласно которому Орбан занимает третье место среди наименее популярных политиков в Украине – после диктаторов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Позиция Виктора Орбана не отражает позиции всей Венгрии. В этом разница между Венгрией и Россией: в России позиция Путина такая же, как и в его обществе. Политика Виктора, к сожалению, антиукраинская. И антиевропейская,

– сказал он.

Глава государства подчеркнул, что глава венгерского правительства хочет обернуть войну в Украине в свою пользу на выборах, что является нечестным.

"Вы думаете, я рад, что Виктор (Орбан – 24 Канал) в этом опросе в одной компании с Путиным и Лукашенко? Нет, я не рад этому. Он засыпает общество ложной информацией, которая радикализирует людей. Это вредит нашим двусторонним отношениям", – объяснил Зеленский.

Кроме того, президент Украины подчеркнул: не помогая Украине, Орбан делает услугу российскому диктатору Владимиру Путину.

Вот почему я сказал, что Виктор делает серьезную историческую ошибку. Это мое мнение. Я не могу улыбаться и обнимать, когда вижу, что на самом деле происходит. Потому что реальность не обязательно должна отличаться от политики. Если он готов к надлежащим отношениям, мы найдем для них рамки,

– сказал глава государства.

Украинский лидер указал на радикализацию венгерского общества и подчеркнул, что Орбан "не понимает, что это будет иметь гораздо более серьезные и опасные последствия".

Президент Украины также выразил возмущение по поводу использования его изображения на билбордах в Венгрии в рамках предвыборной кампании Орбана.

"Как он может использовать мое лицо для собственных избраний? Я не давал ему на это разрешения! Я президент другой страны. Он неправильно использует меня для своей внутренней политики. В других странах нет билбордов Орбана. Потому что это было бы неэтично", – отметил Владимир Зеленский.

Какие билборды появились в Венгрии

В Венгрии в этом году появились политические билборды и плакаты с лозунгом: "Они примут Украину в ЕС, но мы заплатим цену! Голосуй "нет!"". Говорится о голосовании в так называемом опросе, которое ввело правительство Виктора Орбана относительно членства Украины в ЕС.

На плакатах изображена президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской народной партии Манфред Вебер.



Плакаты, которые появились в Венгрии с лицом Зеленского, фон дер Ляйен и Вебера / Фото Euronews

Эта кампания также происходит на фоне подготовки к парламентским выборам в Венгрии, которые запланированы на апрель 2026 года.