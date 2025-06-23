Курс валют в банках

По состоянию на утро 23 июня, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,55 гривны (+10 копеек против 20 июня) и продажа по 42,20 гривны (+20 копеек).

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Покупка евро проходит по 47,80 гривны (+15 копеек), продажа – по 48,57 гривны (+7 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,85 гривны (+15 копеек), а продать по 41,84 гривны (+11 копеек).

(+15 копеек), а продать (+11 копеек). Покупка евро по 48,44 гривны (+24 копеек), а продажа по 48,64 гривны (+29 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,16 гривны (-16 копеек), а продают по 41,93 гривны (+15 копеек), по данным finance.ua.

(-16 копеек), а продают (+15 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 48,10 гривны (-20 копейки), а продают по 49,10 гривны (+28 копеек).

Какой курс валют прогнозировался на эту неделю

Еще раньше банкир Тарас Лесовой спрогнозировал для 24 Канала, что на этой неделе курс евро на наличном рынке может быть в диапазоне от 45,50 до 47,50 гривны за валюту. Зато доллар может достичь 41,45 – 41 41,80 гривны.

Кроме того, Лесовой отметил, что резких изменений на рынке в конце месяца не стоит ожидать.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка В условиях режима управляемой гибкости любые существенные изменения доллара, то есть резкий рост, или стремительное падение курсов, почти исключены, а текущие колебания остаются минимальными.

Заметьте! На курс евро, как говорит банкир, будут влиять торги пары доллар/евро. Поэтому, несмотря на новые американские пошлины в 50% на металлургическую продукцию, что доллар, что евро будут оставаться на привычном уровне.