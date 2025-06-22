По сколько будет евро

По словам Тараса Лесового, с которыми он поделился с 24 Каналом, курс евро будет формировать мировые торги пары доллар/евро. Поэтому, ожидается, что 1 евро будет равняться 1,10 – 1,15 доллара.

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Банкир добавляет, что до конца июня, несмотря на новые американские пошлины в 50% на металлургическую продукцию, как доллар, так и евро будет оставаться на своем.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка То есть вполне возможно, что стоимость евро в Украине будет колебаться в диапазоне 46,50 – 47,50 гривны.

Не стоит забывать еще и о событиях на Ближнем Востоке, ведь там ситуация развивается довольно динамично. А это соответственно повлиять может и на позиции мировых валют.

Сейчас пока трудным представляется основательный анализ ситуации, однако мы не исключаем изменения в соотношении доллара к евро,

– говорит господин Тарас.

Заметьте! С 23 по 29 июня евро на межбанке и на наличном рынке будет на одинаковом уровне – 45,50 – 47,50 гривны за валюту.