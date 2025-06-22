По скільки буде євро

За словами Тараса Лєсового, з якими він поділився з 24 Каналом, курс євро формуватиме світові торги пари долар/євро. Відтак, очікується, що 1 євро дорівнюватиме 1,10 – 1,15 долара.

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Банкір додає, що до кінця червня, попри нові американські мита в 50% на металургійну продукцію, як долар, так і євро залишатиметься на своєму.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тобто цілком можливо, що вартість євро в Україні коливатиметься в діапазоні 46,50 – 47,50 гривні.

Не варто забувати ще й про події на Близькому Сході, адже там ситуація розвивається доволі динамічно. А це відповідно вплинути може й на позиції світових валют.

Зараз поки важким видається ґрунтовний аналіз ситуації, однак ми не виключаємо зміни у співвідношенні долара до євро,

– каже пан Тарас.

Зауважте! З 23 по 29 червня євро на міжбанку та на готівковому ринку буде на однаковому рівні – 45,50 – 47,50 гривні за валюту.