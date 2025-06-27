Какой сейчас курс евро в Украине
17 июня официальный курс евро в Украине составляет – 48,64 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как сообщает "Минфин", средний банковский курс евро в конце июня изменился так:
- покупка – 48,50 гривны за евро;
- продажа – 49,10 гривны за евро.
В обменниках евро также весомо вырос. Сейчас там средний курс такой:
- покупка – 48,95 гривны за евро;
- продажа – 49,15 гривны за евро.
Какую сумму гривен нужно иметь, чтобы купить 500 евро сегодня
- если покупать 500 евро в банке, нужно потратить ориентировочно – 24 550 гривен;
- при покупке 500 евро в обменнике нужно уже – 24 575 гривен.
Сколько можно получить за 500 евро сегодня
- если обменивать 500 евро в банке, можно получить примерно – 24 250 гривен;
- при обмене 500 евро в обменнике, можно выручить ориентировочно – 24 475 гривен.