Какой сейчас курс евро в Украине

17 июня официальный курс евро в Украине составляет – 48,64 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как сообщает "Минфин", средний банковский курс евро в конце июня изменился так:

покупка – 48,50 гривны за евро;

продажа – 49,10 гривны за евро.

В обменниках евро также весомо вырос. Сейчас там средний курс такой:

покупка – 48,95 гривны за евро;

продажа – 49,15 гривны за евро.

Какую сумму гривен нужно иметь, чтобы купить 500 евро сегодня

если покупать 500 евро в банке, нужно потратить ориентировочно – 24 550 гривен;

при покупке 500 евро в обменнике нужно уже – 24 575 гривен.

Сколько можно получить за 500 евро сегодня