Будет ли меняться ситуация на валютном рынке

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, на следующей неделе ожидается минимальная разница между курсами покупки/продажи на межбанке, а также сохранение разнонаправленности колебаний. То есть курсовые показатели могут как расти, так и снижаться, но такие изменения будут мелкими.

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Кроме этого, для рынка будет свойственно максимальное приближение безналичного и наличного курсов – разница между ними будет незначительной.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка По уровню спроса, то мы предполагаем, что он на 5 – 7% будет больше стартового предложения. То есть главная особенность будет заключаться в том, что Нацбанк через механизм валютных интервенций сможет без особых проблем перекрывать разницу между спросом и предложением.

Лесовой добавил, что объем валютных интервенций в течение недели будет на приемлемом уровне – до 600 – 700 миллионов долларов.

Какого курса евро ожидать

Здесь влияние будет иметь конфликт на Ближнем Востоке, ведь он будет иметь влияние на мировые торги пары доллар/евро. Стоимость на нефть уже выросла, а это будет провоцировать инфляцию мировых валют.

Немного неопределенности добавляет и то, что вопрос дальнейшего экономического сотрудничества США и ЕС и его условий до сих пор остается нерешенным. Поэтому вполне возможно, что пропорция стоимости двух мировых валют будет на уровне июня: 1 евро будет торговаться за 1,12 – 1,15 доллара,

– отмечает господин Тарас.

Украинский курс евро будет ориентироваться на мировые торги и не является исключением, что стоимость евровалюты будет меняться более "живо", чем доллара.

Что будет с курсами с 30 июня по 6 июля

Коридоры валютных колебаний: 41,6 – 42 гривны за доллар и 46,5 – 48,5 гривны за евро (на межбанке) и 41,6 – 42 гривны за доллар и 46,5 – 48,5 гривны за евро (на наличном рынке).

41,6 – 42 гривны за доллар и 46,5 – 48,5 гривны за евро (на межбанке) и 41,6 – 42 гривны за доллар и 46,5 – 48,5 гривны за евро (на наличном рынке). Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны.

межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,2 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны на доллар, до 0,8 – 1 гривен на евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривен на доллар, до 1 – 1,3 гривны на евро.

межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,2 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны на доллар, до 0,8 – 1 гривен на евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривен на доллар, до 1 – 1,3 гривны на евро. Разница курсов покупки: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро.

комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро. Разница курсов продажи: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.

комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0 гривен.

– 0 гривен. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Сейчас украинский рынок, на котором доминирует именно доллар, является достаточно защищенным от любых внешних изменений. И даже в случае незначительного мирового проседания курса доллара, украинское курсообразование будет зависеть от стратегии НБУ.