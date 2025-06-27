Какова стоимость свадьбы Джеффа Безоса и Лорен Санчес

Свадьба обошлась Джеффу Безосу и Лорен Санчес в примерно 40 – 48 миллионов евро (согласно нынешнему курсу, это ориентировочно 46,5 – 55,6 миллиона долларов), сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Празднование должно происходить в течение 3 дней. Детали о местах и формате проведения всех развлекательных мероприятий неизвестны до сих пор. Пара пыталась сохранить в секрете всю информацию. Такая скрытность может быть связана и с протестами, возникшими в Венеции.

Напомним! Местные активисты выступали против свадьбы Безоса в Венеции. Из-за протестов пара перенесла празднование из исторического центра города.

Планируется, что на этой свадьбе будет 200 – 250 гостей. Среди них – самые богатые и известные люди мира, в частности, звезды Голливуда. Чтобы заселить гостей, были полностью забронированы 5 самых роскошных отелей Венеции.

Гости будут прибывать на празднование различными путями:

аэропорты должны принять 90 частных самолетов с гостями;

также должно прибыть примерно 30 частных яхт.

Место дислокации яхт будут охранять морские пехотинцы. Речь идет именно о представителях итальянской армии.

Обратите внимание! Местные власти всячески поддерживали проведение этого праздника. И не зря. Ведь по данным CNN, в местный бюджет за время празднования должно поступить примерно 20 – 30 миллионов евро (по нынешнему курсу, это примерно 23,4 – 35,1 миллиона долларов). К тому же Безос и Санчес пожертвовали 3 миллиона евро венецианским учреждениям, занимающимся экологией, образованием и культурой.