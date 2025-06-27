Яка вартість весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес

Весілля обійшлося Джеффу Безосу і Лорен Санчес у приблизно 40 – 48 мільйоні євро (відповідно до теперішнього курсу, це орієнтовно 46,5 – 55,6 мільйона доларів), повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Святкування має відбуватися протягом 3 днів. Деталі про місця та формат проведення усіх розважальних заходів невідомі дотепер. Пара намагалась зберегти в секреті усю інформацію. Така скритність може бути пов'язана і з протестами, що виникли у Венеції.

Нагадаємо! Місцеві активісти виступали проти весілля Безоса у Венеції. Через протести пара перенесла святкування з історичного центру міста.

Планується, що на цьому весіллі буде 200 – 250 гостей. Серед них – найбагатші та найвідоміші люди світу, зокрема, зірки Голлівуду. Аби заселити гостей, були повністю заброньовані 5 найрозкішніших готелів Венеції.

Гості прибуватимуть на святкування різними шляхами:

аеропорти мають прийняти 90 приватних літаків з гостями;

також має прибути приблизно 30 приватних яхт.

Місце дислокації яхт охоронятимуть морські піхотинці. Йдеться саме про представників італійської армії.

Зверніть увагу! Місцева влада усіляко підтримувала проведення цього свята. І не дарма. Адже за даними CNN, у місцевий бюджет за час святкування має надійти приблизно 20 – 30 мільйонів євро (за теперішнім курсом, це приблизно 23,4 – 35,1 мільйона доларів). До того ж Безос та Санчес пожертвували 3 мільйони євро венеційським установам, що займаються екологією, освітою та культурою.