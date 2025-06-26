В інтернеті вже з'явилося фото ексклюзивного запрошення, яке отримали гості. Повідомляє Show 24 з посиланням на GMA.

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Так, весільне запрошення оформлено у ніжних пастельних відтінках рожевого, блакитного та сірого, прикрашене пір'ям, метеликами та зоряним пилом. Крім того, на запрошенні зображено міст Ріальто з гондолами – один із найвідоміших символів Венеції. Особливе прохання молодят – відмовитися від подарунків. Натомість вони закликають зробити внески на підтримку кількох важливих ініціатив у Венеції: до офісу ЮНЕСКО для збереження історичної спадщини міста; до CORILA – для охорони екосистеми венеційської лагуни та до Венеційського міжнародного університету для розвитку екологічних і освітніх проєктів.

Це місто подарувало нам неоціненні спогади. Ми хочемо, щоб Венеція залишалася такою ж чарівною для майбутніх поколінь,

– зазначено в запрошенні.



Весільне запрошення Джеффа Безоса та Лорен Санчес / Фото з відкритих джерел

За інформацією західних ЗМІ, весільні урочистості триватимуть три дні. Основна частина запланована на 27 червня на острові Сан-Джорджо-Маджоре. Через подію острів повністю закриють для туристів на шість днів.

Спершу планували провести церемонію у будівлі Scuola Grande della Misericordia, але через масові протести містян місце змінили. Місцеві жителі обурені надмірною розкішшю заходу, а вулиці Венеції прикрасили банерами й плакатами на знак протесту.

На урочистості запрошені чимало знаменитостей: серед них Кім Кардаш'ян, Бейонсе, Джей-Зі, Опра Вінфрі, Леонардо Ді Капріо, Мік Джаггер, Кеті Перрі, Орландо Блум та члени родини Дональда Трампа.

Подейкують, що частина святкування може пройти на яхті Джеффа Безоса – розкішній Koru вартістю 500 мільйонів доларів.

Загальний бюджет весілля може скласти від 30 до 50 мільйонів доларів.