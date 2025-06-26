Військовий Євген Тєрєхов отримав офіційну відпустку та нарешті зміг обійняти донечку. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Наталки Карпи.
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Співачка розповідала, що востаннє родина бачилася 26 грудня, на день народження Злати. А зараз опублікувала відео, де Злата біжить в обійми до тата, який повернувся з фронту.
Така довгоочікувана зустріч. Нарешті, приїхав тато. У Євгена офіційна відпустка,
– зазначила співачка.
Під цим роликом фани залишили сотні теплих коментарів.
- "Щастя";
- "До сліз. Найцінніше, що може бути";
- "Радію і плачу від щастя разом з вами";
- "Сльози й такі теплі та довгоочікувані обійми";
- "Рада, що ваш тато нарешті поруч".
Як підписники відреагували на відео Наталки Карпи / Скриншоти з інстаграму
Що відомо про військову службу чоловіка Наталки Карпи
- Євген Тєрєхов – бойовий офіцер із досвідом. Він бере участь у військових діях із 2014 року.
- Попри другу групу інвалідності, чоловік добровільно змінив її на третю, щоб мати змогу знову стати до лав ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення. Як відомо, він служить у складі 58-ї мотопіхотної бригади імені Виговського.