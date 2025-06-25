З самого дитинства Амадор займався фехтуванням і хореографією. В Україні вступив до вишу, щоб здобути освіту. Чоловік є призером багатьох танцювальних чемпіонатів із латиноамериканських танців, а у 2006 році навіть створив шоубалет Rumbero's, який працював як з українськими, так із російськими зірками. У матеріалі Show24 розповідаємо про життя танцівника в Україні, як вдалось отримати громадянство і де він зараз.

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Кар'єра та отримання громадянства України

Робота з шоубалетом стала значним проривом у сфері шоубізнесу. Амадора все більше впізнавали, та і його самого все частіше почали запрошувати на телевізійні проєкти: "Танці з зірками", "Танцюю для Тебе" (у двох сезонах був у складі журі), "Майданс", "Фабрика зірок" та інші.

Амадор Лопес на "Танцях із зірками": дивіться відео онлайн

Любов до України наповнила серце танцівника й він ухвалив остаточне рішення перебратись жити на нову Батьківщину. На початку лютого 2022 року танцівник отримав українське громадянство.

Нарешті збулася моя мрія – тепер я громадянин України не тільки в серці, а й на папері. Я отримав паспорт і я дуже щасливий із цього приводу! Я довго йшов до цього всіма можливими способами!

– писав Амадор.

Амадор Лопес став громадянином України / Фото з інстаграму артиста

В одному з інтерв'ю співак зізнався, що нікому не давав "на лапу", щоб отримати громадянство. У цьому питанні йому просто допомогли добрі друзі та зв'язки.

Хореограф також зайнявся вивченням української мови. Завдяки урокам Амадор зміг подолати мовний бар'єр, а згодом навіть склав іспит на знання державної мови.

Та два роки тому знаменитість поділився, що переживав доволі складний етап у житті. Як стало відомо, артист потрапив у борги, які тягнулись за ним ще з часів пандемії коронавірусу. У певний момент ситуація стала критичною, адже тоді хореографу з мамою, яку він перевіз з Венесуели до України, доводилось жити на 3 тисячі гривень на місяць. Танцівник не платив за електроенергію та інтернет у домівці, щоб лишались гроші на їжу та ліки для мами.

Особисте життя

Колись танці познайомили Амадора з його майбутньою дружиною, українкою Світланою Шпилєвою. У шлюбі пара пробула вісім років, а тоді вирішила розлучитись. Ймовірно, причиною розриву стало те, що партнери зосередили увагу на розвитку власних кар'єр, що призвело до поступового згасання почуттів. Раніше Лопес зізнавався, що шкодує про те, що у них немає спільних дітей.

Хоч сьогодні артист не коментує особисте життя, але каже, що хоче всиновити дитину.

По-перше, я хочу купити мамі, дай Боже, квартиру, щоб у мене був власний дім. І хочу дружину, яка буде любити мене і буде любити цю неймовірну дитину, яка з'явиться у мене,

– поділився Амадор Лопес.

Чоловік вважає, що побудувати міцні та довгі стосунки йому не вдається через те, що працює у шоубізнесі. На думку хореографа, люди з цієї сфери – самотні. Лопес каже, що навіть тим, у кого є особисте життя, рано чи пізно доведеться обирати між родиною та кар'єрою.

Будинок під Києвом і окупація росіян

Разом із мамою танцівник проживає у триповерховому будинку під Києвом, дизайном якого займався Амадор. На першому поверсі розташована вітальня та кухня. На другому – спальня Лопеса, кімната його мами, вбиральня та гардероб. Водночас на третьому поверсі будинку – тераса, де Амадор хоче облаштувати джакузі та lounge-зону після перемоги України.

До слова, у танцівника є ще й незвична домашня тваринка – свинка Матільда.

Будинок і домашня тварина Амадора Лопеса / Скриншот з відео

Коли розпочалась повномасштабна війна, зірка з мамою пробули в окупації упродовж трьох тижнів поблизу Макарова. За деякий час родина виїхала на захід країни.

Де зараз Амадор Лопес

Як відомо, співак продовжує виступати та дивувати запальними танцями. Нещодавно його зустрів Ніколас Карма із питанням: "Скільки коштує ваш лук?".

Артист з радістю розповів ціни, а наприкінці запропонував станцювати бачату.

До слова, нещодавно Ніколас Карма купив квартиру. Він запевнив, що така покупка – результат його 10-річної роботи.

Варто додати, що Амадор активно підтримує Україну у такий складний час. Він бере участь у різноманітних ініціативах: організовує збір коштів для Збройних Сил України, проводить зустрічі з військовослужбовцями та влаштовує майстер-класи для дітей з родин внутрішньо переміщених осіб.