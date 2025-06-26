Народилась Інна у Чернівцях. З дитинства займалась гімнастикою, а вже у 13 років взяла участь у своїй першій фотосесії. Мабуть, вона відчувала, що покликана бути моделлю, адже неодноразово була учасницею різних конкурсів, де виборювала призові місця: "Міс Західна Україна-1998", "Панна Західна Україна-2001", "Королева Києва-2003" тощо. Якою була популярність Цимбалюк, що відомо про її громадянську позицію та де вона зараз, дізнавайтесь у матеріалі Show24.

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Титул "Міс Україна Всесвіт" та пік популярності

Найбільша популярність до Інни прийшла з перемогою на "Міс Україна Всесвіт" у 2006 році. Тоді вона вирушила представляти нашу країну до Лос-Анджелеса, де увійшла у двадцятку найкращих.

Інна Цимбалюк на конкурсі краси / Фото з інстаграму

Вона почала з'являтись на глянцях відомих журналів: "Наталі", "Отдохни", OOPS, "Наше дозвілля", "Наречена", "Флердоранж", "10 днів" тощо.

Після феєричного успіху модель поступово перейшла працювати на телебачення. До прикладу, вона була ведучою шоу "Танцюю для тебе", прогноз погоди, "Зірковий патруль", "Королева балу".

Інна Цимбалюк у ролі ведучої проєкту "Королева балу" / Фото з відкритих джерел

Крім того, зірка спробувала себе в акторстві й зіграла роль в українсько-російському серіалі "Серцю не накажеш". Її кар'єра була дуже успішною в Україні, але в один момент модель обрала вектор на Росію.

Переїзд до Москви та одруження з російським олігархом

У 2010 році Цимбалюк брала участь у шоу "Зірка+Зірка" разом з Олександром Буйновим, який сьогодні підтримує криваву політику Кремля. Він познайомив модель із російським олігархом Ігорем Пестриковим, який старший від неї на 18 років.

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За деякий час пара одружилась. Що цікаво, Інна сьогодні не публікує спільних фото зі своїм обранцем. У 2015 році вона народила доньку й жила на три країни: Україна, Росія та Франція.

Інна Цимбалюк із донькою / Скриншот з інстаграму

Як відомо, чоловік моделі перебуває у розшуку. За інформацією російських ЗМІ, його звинувачують у розкраданні 250 мільйонів рублів на підприємстві "Солікамський магнієвий завод".

Інна Цимбалюк й Ігор Пестриков / Фото з російських джерел

За російського бізнесмена вийшла заміж ще одна українська зірка – Надія Мейхер. Сьогодні ексучасниця "ВІА Гри" також мовчить про війну.

Після заміжжя Інна все рідше згадувала про Україну. Ймовірно, останній візит до рідних Чернівців модель здійснила ще у 2019 році. Крім того, ті самі російські ЗМІ стверджують, що Цимбалюк володіє багатомільйонною нерухомістю у Москві та квартирою в Ялті, на неї зареєстровані дорогі автівки, земельні ділянки у Ярославській області, а на доньку – дві ділянки у Криму.

Громадянська позиція

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, модель опублікувала в інстаграмі допис із молитвою українською мовою та картинкою з блакитним небом і колосковим жовтим полем.

Реакція Інни Цимбалюк на повномасштабну війну / Скриншот з інстаграму

Тоді розпочалась мовчанка, яка порушилась у липні 2023 року. Інна опублікувала декламацію вірша Миколи Вороного українською мовою. Підсумовуючи 2023 рік, Цимбалюк сказала, що її очікування щодо миру у всьому світі не збулось.

Де зараз Інна Цимбалюк

Раніше зірка мала власний бренд одягу SHUSHŪ, який продавала у Росії. Але сьогодні, ймовірно, цей бізнес припинив своє існування, адже в інстаграмі останній допис датується 2022 роком.

Сьогодні Інна не приховує розкішного життя, часто ділиться світлинами з нових іноземних країн та островів. Ймовірно, модель проживає у Латвії. Про це свідчить розташування її облікового запису в інстаграмі.

Інна Цимбалюк проживає у Латвії / Скриншот з інстаграму