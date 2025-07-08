Коли Інна приїхала з Донецька в Київ, в столиці теж всі були російськомовними. Вважалося, що українською спілкувалися ті, які приїхали з Заходу України або "селюки", пише Show 24 з посиланням на інтерв'ю Мірошниченко Раміні Есхакзай.

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Це було таке ставлення, яке в мені виховували. Ми не вчили ніяких українськомовних пісень, колядок. Які колядки? Ми вчили пісню "День победы порохом пропах" на 9 травня і йшли ветеранам дарувати квіти,

– пригадала Інна Мірошниченко.

Вона поділилась, що в людей виховували відчуття, що "українська мова – це інший сорт" і нею не спілкуються ті, "хто себе поважає". Проте вдома в Інни субота була днем української мови.

Я майже впевнена, що ми дуже мало нею говорили. Але спогад у мене залишився – що мама намагалася мені прищепити, що українська мова – це мова, якою я маю говорити в побуті, знати її, вільно нею володіти,

– зазначила адвокатка.

Інна почала вільно спілкуватися українською мовою, коли переїхала до Києва та вступила до університету.

Київ змусив мене стати українськомовною. Не повністю – тільки в роботі. Ну і вже повномасштабне все сильно переналаштувало в моїй голові й стало зрозуміло, що ставлення, яке в мене було, – це наслідки російською пропаганди,

– зізналась Мірошниченко.

Інтерв'ю з Інною Мірошниченко: дивіться відео онлайн

Інна Мірошниченко про російську мову

Інна Мірошниченко зізналась, що їй стає сумно, коли бачить, що жінки її віку спілкуються з дітьми російською мовою, адже вони й далі будуть поширювати мову ворога в побуті.

Адвокатка додала, що син Марк не розуміє російської мови, донька Мія – розуміє, але не спілкується нею. Ангеліна і Марсель, яких Тімур та Інна взяли з дитячого будинку, були україномовними.

"Я хочу, щоб вони не розуміли російської мови. Я не вважаю, що це привілей – знати цю мову. Я хочу, щоб між ними й сусідньою країною було якомога більше різниці, щоб у них ніколи не було бажання мати щось спільне", – наголосила Інна.

Нагадаємо, раніше Катерина Осадча висловилася про мовне питання.