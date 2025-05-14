Про це Осадча заявила в коментарі Новини.LIVE, пише Show 24. Журналістка видання зауважила, що серед підлітків є проблема, що вони розмовляють російською мовою.

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Насправді не тільки підлітки. Я як мама україномовних дітей від народження… Мені насправді дуже болить, що маленькі діти розмовляють російською,

– відповіла Катерина Осадча.

Ведуча поділилась, що на дитячому майданчику всі діти розмовляють російською мовою – ті, які народилися незадовго до початку повномасштабного вторгнення або під час.

Я закликаю всіх батьків. Так, можливо, складно, можливо, неприємно, незручно. Але я завжди наголошую на тому, що українська – не китайська. Вивчити українську просто. Просто треба над собою зробити маленькі зусилля, увійти в мовний режим, почати вдома розмовляти українською,

– зазначила вона.

Катерина Осадча про російськомовних дітей

Катерина Осадча зізналась, що їй болить тема мовного питання в Україні, адже її діти вже граються з іншими російською мовою, попри те, що вони є україномовними, і каже, що це проблема.

Я вважаю, що треба працювати з батьками. Треба розповідати про те, що ваших дітей так само прийдуть "спасать". І нічого не зміниться,

– підкреслила ведуча.

Осадча додала, що кількість російськомовного населення в Україні зменшилась з початком повномасштабного вторгнення, але діти продовжують говорити російською мовою.

"І через 20 років наші сусіди скажені прийдуть рятувати наших дітей. Хоча б попіклуйтеся про своїх дітей, щоб вони не жили у війні через те, що вони розмовляють мовою ворога", – додала Катерина Осадча.

Нагадаємо, раніше Катерина Осадча показала архівні фото зі своїми синами.